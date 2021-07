Kąpielisko na terenie Przylasku Rusieckiego już dostępne. Zobaczcie perłę wschodniej części Krakowa [ZDJĘCIA] 10.07

Wstęp na kąpielisko będzie bezpłatny, ale już za większość miejsc parkingowych trzeba będzie zapłacić. Do Przylasku Rusieckiego będzie można dojechać autobusem MPK oraz rowerem. Zrewitalizowane kąpielisko łącznie z wszystkimi zbiornikami wodnymi, to około 200 hektarów terenu. Wśród atrakcji znajduje się nowa 400- metrowa promenada spacerowa, linka do wakeboardingu z przeszkodami, czyli sportu wodnego polegającego na płynięciu po powierzchni wody na desce, trzymając się liny ciągniętej przez łódź lub za pomocą wyciągu.

Łączny koszt rewitalizacji tego miejsca wyniósł 18,5 miliona złotych.v

Nowością są też dodatkowe pomosty. Suma ich długości to prawie kilometr. Są to zarówno pomosty cumownicze, jak i służące do celów spacerowych. Jeden z nich jest zakończony pływającym basenem dla najmłodszych.

Plac zabaw, boisko, foodtrucki

Ci, którzy będą szukali odpoczynku od kąpieli lub przyjadą tu poza okresem letnim, będą mogli skorzystać z placu zabaw, boisk do piłki plażowej czy namiotu plenerowego, w którym mogą odbywać się różne wydarzenia kulturalne. W ramach projektu przewidziano też stanowiska dla foodtrucków. Całość dopełnia wypożyczalnia sprzętu wodnego w postaci łódek, kajaków i rowerów wodnych.