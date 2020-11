Karpatka – przepis Koła Gospodyń Wiejskich. Jak zrobić domową karpatkę z kremem?

Jak zrobić karpatkę? Wbrew pozorom to pyszne ciasto jest łatwe do zrobienia. Sprawdzonym przepisem podzieliły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej.

Sprawdzony przepis na domową karpatkę

Składniki na ciasto

1/2 kostki margaryny

szklanka wody

szklanka mąki

5 jajek

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na krem

1/2 litra mleka (3,2 proc.)

3 żółtka

2 łyżki mąki ziemniaczanej

2 łyżki mąki pszennej

1/2 kostki margaryny Kasi

kostka masła

szklanka cukru pudru

cukier waniliowy

Wykonanie

Ciasto. Wodę i margarynę zagotować, wsypać do wrzątku mąkę i jeszcze przez chwilę mieszając pozostawić na ogniu. Kiedy ciasto jest gładkie i jednolite, odstawić do ostygnięcia. Do ciepłego jeszcze ciasta wbić po jednym jajku i zmiksować tak, aby połączyły się z gotowanym ciastem. Na koniec wsypać proszek do pieczenia, szczyptę soli i dokładnie utrzeć.

Tak przygotowane ciasto podzielić na dwie części. Wyłożyć na wysmarowane tłuszczem dwie blaszki o wymiarach25 x 35 cm i piec w temperaturze 18 stopni około 40 minut. Ciasto jest upieczone, gdy przesuwa się na blaszce i nie jest przyklejone do dna.

Krem. Żółtka, cukier waniliowy, mąkę i 1/2 szklanki mleka zmiksować. Pozostałe mleko zagotować i połączyć z przygotowanymi wcześniej składnikami. Gęsty budyń, który powstał, pozostawić do całkowitego wystygnięcia.

Masło, margarynę i cukier puder utrzeć na puszystą masę, dodając po łyżce ostudzonego budyniu. Kiedy masa jest już gotowa, można dodać 50 g alkoholu, co powoduje utrzymanie puszystości.

Masę wyłożyć na jedno ciasto i starać się rozsmarować na wszystkich górkach (aby dobrze przylegało górne ciasto i nie odklejało się podczas krojenia), przykryć drugim plackiem i dobrze docisnąć, jednocześnie uważając, aby nie pokruszyć wystających pagórków, gdyż będzie nie ładnie wyglądać. Całość posypać cukrem pudrem i Karpaty gotowe.