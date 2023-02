Kartki na Walentynki 2023. Zobacz wyjątkowe obrazki z życzeniami na Walentynki WIERSZYKI NA WALENTYNKI 6.02.2023

14 lutego na całym świecie jest obchodzony jako Święto Zakochanych

Najpiękniejsze wierszyki na Walentynki 2023

*** Ufam przeznaczeniu, swym uczuciom, swym pragnieniom i marzeniom. Przeznaczenie zetknęło mnie z Tobą, włada mną jedno uczucie - miłość do Ciebie, pragnę tylko Ciebie, marzę o tym by zawsze być z Tobą.

Chciałabym uśmiech podać ci na dłoni i niechaj ona twe dłonie dogoni, a wtedy może uśmiechniesz się do mnie, chociażby skromnie. Chciałabym uśmiech posłać ci w kopercie, ale on wtedy gdzieś znajdzie się w stercie i pewnie zaraz stanie się płaski, jak rzeczne piaski. Chciałabym uśmiech ujrzeć na twej twarzy, a przy tym jeszcze choć trochę pomarzyć, że twoje serce uśmiecha się także w ogromnym kadrze.

Gdy na mnie patrzysz nie umiem wypowiedzieć słowa... Gdy się uśmiechasz dech mi zapiera... Gdy mnie przytulasz nie mogę zapomnieć tego uczucia... Gdy jestem w Twoich ramionach czuję, że jestem kochana... Gdy chcesz ze mną przebywać czuję, że mnie kochasz... Gdy uciekasz, by się ze mną spotkać czuję, że zależy Ci na mnie... Wyrażę to w dwóch słowach: KOCHAM CIĘ!

Wyjątkowe życzenia walentynkowe

Dzień Świętego Walentego To dzień dobry dla każdego! W tym dniu wszyscy to wyznają, że chcą kochać i kochają!

*** Jak wyrazić to, co czuję? W myślach pustka, w sercu ogień Wiem, że Ciebie potrzebuję, by lepszy był każdy życia dzień.

Wiersze na Walentynki 2020: krótkie życzenia SMS

Słowa - to żart,

Uśmiech - to wiatr,

Serca - gorące,

Oczy - błyszczące,

A nasza miłość

To cudny kwiat

***

Że buziaki - to tak

że z daleka - to fakt

że dla Ciebie - to też

a od kogo to wiesz:)