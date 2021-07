Kasprowy Wierch. Kolejka do kolejki gigant. - Idziemy na rekord - mówią górale. Turyści stoją po 3 godziny Łukasz Bobek

Takiej kolejki do kolejki na Kasprowy Wierch w Tatrach nie było już dawno. Od rana w zakopiańskich Kuźnicach stoi gigantyczna kolejka - długa na kilkaset metrów. - My stoimy już trzy godziny - mówili turyści, którym do kasy biletowej brakowało kilka metrów. Górale mówią, że zapowiada się rekord jeśli chodzi o długość kolejki.