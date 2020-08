Kasprowy Wierch w ostatni weekend wakacji. Tłum turystów na szczycie, na szlakach spokojniej [ZDJĘCIA]

Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.) to szczyt, który oblężony jest przez cały rok. Nie ma w Polsce wyżej położonego miejsca, na które można dotrzeć dzięki mechanicznemu środkowi transportu. Dla narciarzy to - wiadomo - góra numer 1 w naszym kraju, natomiast wejście na Kasprowy szlakiem jak na tatrzańskie standardy nie należy do najtrudniejszych, choć oczywiście trochę sił kosztuje. Zobaczcie, jak było na szczycie w ostatni wakacyjny piątek, jak wygląda droga na Kasprowy Wierch od Hali Gąsienicowej. Może to jakiś pomysł na najbliższe tygodnie? Wprawdzie pod dolną stacją kolejki linowej kolejka oczekujących długa była na kilkadziesiąt metrów (co widać potem na szczycie), ale na szlakach turystów już trochę mniej niż w poprzednich tygodniach. Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ.