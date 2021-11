Katastrofa na zakopiance w Rdzawce. Brawurowy strażak OSP skazany na 4 lata i 6 miesięcy więzienia Artur Drożdżak

Wyprzedzał na linii ciągłej i jechał 136 km na godzinę przez co doprowadził do wypadku czterech pojazdów na zakopiance w Rdzawce. Tomasz Mateusiak Zobacz galerię (7 zdjęć)

Wyprzedzał na linii ciągłej i jechał 136 km na godzinę przez co doprowadził do wypadku czterech pojazdów na zakopiance w Rdzawce. Rannych zostało kilkunastu pasażerów autobusu relacji Zakopane-Kraków, a jedna osoba zginęła. Oskarżony o spowodowanie katastrofy na drodze Grzegorz S. najpierw dostał 2 lata więzienia, ale teraz Sąd Apelacyjny w Krakowie podwyższył mu wymiar kary do 4 lat i 6 miesięcy, choć jednostka OSP spod Wieliczki wystawiła mu pozytywną opinię, bo „jako strażak ochotnik przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy”, a on sam chciał dla siebie niższego wyroku.