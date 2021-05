Katastrofalny stan kamienic przy ulicy Grodzkiej. "Problem nieremontowanych zabytków w centrum jest duży"

- Przy prowadzonych pracach zachowamy lub odtworzymy elementy zabytkowe, jakie znajdują się na nieruchomości. Niestety niektóre z elementów zostały zniszczone lub zaginęły - jeszcze w czasie, kiedy kamienica należała do jednego z poprzednich właścicieli. W ramach planowanych prac generalny remont przejdzie również fasada kamienicy - mówi Buczek.

Budynki mają bogatą historię. Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że kamienice były w bardzo złym stanie już kilkanaście lat temu. W 2008 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie nakazał współwłaścicielom nieruchomości "opróżnienie z ludzi i mienia budynków". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności - "z uwagi na stan zagrożenia katastrofą budowlaną i konieczność ochrony zdrowia i życia ludzkiego". Z dokumentów wynika również, że swego czasu współwłaścicielem kamienic przy Grodzkiej 28 i 30 była gmina Kraków.

W lipcu 2008 roku ktoś (wyłączona jawność w dokumentach) złożył propozycję miastu, że zakupi od niego udziały. Skupienie remontów w rękach jednego inwestora miało się przyczynić do szybkiej odnowy zabytku. Zlecono kosztorysy niezbędnych prac. Okazało się, że aby przywrócić kamienice do "stanu użytkowania", potrzeba 7,8 mln zł brutto. Z dostępnych nam informacji wynika, że do transakcji nie doszło. Wydział Skarbu Miasta Krakowa powołał się na toczące się przed sądem postępowania dotyczące kwestii własnościowych. - Do czasu ich zakończenia nie jest możliwe dysponowanie przez gminę udziałami w tych nieruchomościach - czytamy w dokumentach. Ostatecznie gmina pozbyła się swoich udziałów w 2015 roku na rzecz prywatnej osoby.