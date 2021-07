Każdy może dostać dotację do zakupu auta elektrycznego! Rusza nabór wniosków

W NFOŚiGW wyjaśniają, że celem programu „Mój elektryk” jest uniknięcie zanieczyszczenia powietrza poprzez wspieranie zakupu lub leasingu nowych, ekologicznych pojazdów. Osiągnięty ma być zarazem ważny cel społeczny – upowszechnienie aut zeroemisyjnych.

- Program „Mój elektryk” w nowej odsłonie, uwzględniającej dotychczasowe doświadczenia i tendencje w sektorze elektromobilności, daje osobom fizycznym możliwość otrzymania z NFOŚiGW bezzwrotnej dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których cena (koszt nabycia) nie przekracza 225 000 zł, przy czym – warto to podkreślić – limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dotacja wynosi do 18 750 zł, natomiast w przypadku rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci może sięgnąć 27 000 zł - informuje NFOŚiGW.

Uruchamiany w poniedziałek 12 lipca b.r. w NFOŚiGW nabór wniosków od osób fizycznych potrwa do 30 września 2025 r. albo do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Budżet naboru wynosi do 100 mln zł, natomiast na realizację całego programu „Mój elektryk” skierowane będzie w tym roku aż pół miliarda zł w formie bezzwrotnych form dofinansowania.