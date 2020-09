Kiedy jest Dzień Chłopaka. Co to za święto? Kiedy wypada Dzień Chłopaka? 1.09.20

Kiedy wypada Dzień Chłopaka 2020?

Warto zaznaczyć, że panowie, w porównaniu do kobiet, obchodzą swoje święto dwa razy do roku. Pierwszym z nich jest Dzień Mężczyzny, wypadający 10 marca. Natomiast Dzień Chłopaka, świętowany głównie przez nastolatków, przypada zawsze na 30 września. W tym roku jest to środa.

Tradycje związane z Dniem Chłopaka

Według tradycji Dzień Chłopaka świętowany jest głównie przez nastolatków. W szkołach dziewczęta składają się na prezenty dla kolegów z klasy, jak również dają drobne upominki i składają życzenia swoim chłopakom lub braciom. Natomiast w przedszkolach specjalnie dla chłopców organizowane są przedstawienia, konkursy lub zawody. Rozdawane są także słodycze.

Niestety święto to nie ma długiej historii. W Polsce na większą skale zaczęto obchodzić go dopiero kilkanaście lat temu. Nie wiadomo, skąd dokładnie wziął się pomysł obchodów tego święta i dlaczego wybrano akurat tę datę.