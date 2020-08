Kiedy początek roku szkolnego 2020/2021: daty, informacje i wytyczne. Sprawdź, kiedy wypada rozpoczęcie roku 30.08.20

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego jest wyzwaniem nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli i dyrektorów. Chodzi głównie o zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego wszystkim przebywającym w budynku osobom. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło zasady i wytyczne, którymi należy się kierować, aby nie dopuścić do szerzenia epidemii. Warto się z nimi zapoznać, aby być dobrze przygotowanym na funkcjonowanie w nowej szkolnej rzeczywistości. O wytycznych poinformował Dariusz Piontkowski na konferencji prasowej 5 sierpnia:

"1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania - wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia."