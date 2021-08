Klucze. Tłumy na Pustyni Błędowskiej. Moc atrakcji dla dzieci. Były dmuchawce i latawce [ZDJĘCIA]

Tokio 2020. Dawid Tomala, sensacyjny mistrz olimpijski w chodzie: Złoto? Nie mam pojęcia, jak to się stało

Kilka lat temu rzucił chód sportowy. Pracował na budowie, w szkole, klubie fitness. Po półrocznej przerwie postanowił wrócić do sportu, łącząc to cały czas z normalną pracą. W sobotę na stadionie olimpijskim w Tokio odebrał złoty medal. Dawid Tomala, sensacyjny mistrz w chodzi na 50 km. - Fajnie jest – to pierwsze, co rzucił w stronę dziennikarzy.