Kluski z makiem. Jedno z tradycyjnych dań na Wigilię 2021. Jak zrobić kluski z makiem? [PRZEPISY]

Kluski z makiem – przepisy. Dawniej wierzono, że mak ma pomagać się połączyć z zaświatami. Na wsi przecież dobrze wiedziano, że na przykład po mleczku makowym się śpi. Do tej pory makowi przypisuje się magiczne właściwości.

Tradycyjne, bronowickie kluski z pyszną masą makową [PRZEPIS]

Wigilijne kluski z makiem z przepisu prababci! - Dlaczego „bronowickie?” Takie kluski od lat przygotowują gospodynie w bronowickich domach. Moja mama co roku zagniata ciasto na kluski z makiem i poucza mnie i siostrę: „Urywać po małym kawałeczku i formować walce – mówi. – Tak robiła prababcia Anna i wy musicie się tego nauczyć”. Więc my grzecznie, jak co roku, rwiemy te kluski, żeby prababcia, tam gdzieś w niebie, była z nas dumna. Że nie idziemy za modą, tylko przygotowujemy tradycyjne dania według jej przepisów – opowiada Justyna Kalemba.