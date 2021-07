Kolejki górskie, papugi, arktyczne igloo. Czyli wszystkie najlepsze atrakcje dla dzieci w Krakowie i Małopolsce! [CENY, ADRESY] 14.07 Anna Nowak

Zobacz galerię (12 zdjęć) Wszystkie NAJLEPSZE ATRAKCJE dla dzieci w Krakowie i Małopolsce. Idealne miejsca na spędzenie weekendu w rodzinnym gronie [ZDJĘCIA, CENY, ADRESY] Zobacz galerię (12 zdjęć)

Gdzie z dzieckiem na weekend w Krakowie? Małopolska obfituje w mnóstwo miejsc, które zadowolą najbardziej wybrednych małych turystów. W zależności od tego, co lubią nasze dzieci, możemy zabrać je do Energylandii, gdzie poszaleją na rollecoasterach. Albo do Wiosek Świata, czyli zupełnie wyjątkowego miejsca z egzotycznym klimatem i prawdziwym igloo! Miłośnikom zwierząt proponujemy natomiast papugarnię, w której można poznać najróżniejsze gatunki tych kolorowych ptaków, a nawet wziąć je na ręce. A to nie koniec najlepszych atrakcji! Sprawdźcie resztę na kolejnych slajdach.