Kolejki górskie, papugi, arktyczne igloo. Czyli wszystkie najlepsze atrakcje dla dzieci w Krakowie i Małopolsce! [CENY, ADRESY] 5.08.21

NOWE Rodzinny kapitał opiekuńczy 2022 to aż 12 tysięcy na drugie i każde kolejne dziecko. Kto otrzyma pieniądze? 5.08.21

Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie, które ma wejść w życie już w kwietniu 2022 roku. Będzie ono przysługiwać na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Zagwarantuje to rodzicom duży przypływ gotówki przed pójściem dziecka do przedszkola. Co ważne, to właśnie oni zdecydują, w jakiej formie będą otrzymywać pieniądze. Rząd szacuje, że już w pierwszym roku obowiązywania ustawy objętych wsparciem zostanie ok. 410 tysięcy dzieci.