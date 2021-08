Kolejki NFZ do endokrynologa w woj. małopolskim. Terminy aktualne na 10.08.2021

NOWE Kiedy pojedziemy trzecim pasem autostrady A4 oraz "sądeczanką"? Poznaliśmy szczegóły rządowego programu budowy dróg dla Małopolski

Rozbudowa autostrady A4 na odcinku od Krzyżowej do Tarnowa do trzech pasów ruchu w każdą stronę znalazła się w rządowym programie budowy dróg krajowych do 2030 roku, wartego ponad 290 mld zł. Nie wiadomo, kiedy zostanie wbita pierwsza łopata, póki co trzeba czekać na koniec prac przy budowie północnej obwodnicy Krakowa oraz brakującego odcinka drogi ekspresowej S7, żeby przerzucić tam ruch z A4 na czas jej rozbudowy. Na programie mają też zyskać inne regiony Małopolski: znalazła się w nim budowa "sądeczanki" z Brzeska do Nowego Sącza - w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zakończenie prac przewidują na 2026-2027 rok.