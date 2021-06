Kolejki NFZ do hematologa w woj. małopolskim. Terminy aktualne na 18.06.2021

NOWE Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic: jeszcze nie zaczęli budować, a już może być droższy o 100 mln zł

Trwają ostatnie prace nad koncepcją układu torowego, drogowego i tunelu z przystankiem podziemnym w ramach nowej ok. 4,5-kilometrowej linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Pojawił się nowy wariant dotyczący podziemnego odcinka, zakładający, że tramwaj będzie przejeżdżać nie tylko pod rondem Polsadu, ale też pod rondem Młyńskim. Takie rozwiązanie wiązałoby się z wydłużeniem podziemnej części trasy z 900 do 1200 metrów. Koszty inwestycji, szacowane obecnie na ok. 1,1 mld zł zwiększyłyby się jednak o ok. 100 mln zł.