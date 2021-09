Kolejna pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Pieniądze ze zbiórki pomogą dwum rodzinom odbudować domy [ZDJĘCIA]

Zbiórka trwała prawie dwa miesiące - została uruchomiona w dniu, kiedy wydarzyła się tragedia. Tak ten moment relacjonuje jej pomysłodawca- radny gminy Chełmiec Jakub Ledniowski.

- Kiedy to wszystko się wydarzyło byłem w swoim domu. Od razu zadzwoniłem do radnego z Librantowej, czy mógłbym jakoś pomóc. Powiedział mi, że służby są na miejscu i obecność zbyt wielu osób nie jest wskazana. Chciałem jednak dać coś od siebie tym ludziom. Przyszło mi do głowy tylko jedno- zbiórka, która pomoże tym ludziom, kiedy to wszystko minie i trzeba będzie szukać sposobów, jak poradzić sobie ze zniszczeniami. Wiedziałem, ze straty będą wielomilionowe i każda złotówka będzie ważna - mówi.