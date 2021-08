Kolejny słynny sklep wycofuje się z Polski! Jest ich coraz więcej [GALERIA] 21.08.2021

NOWE Matka pięciorga dzieci pobrała z ZUS nienależne 346 tys. zł. Teraz prosi o niski wyrok 21.08.2021

26-letnia matka pięciorga dzieci przyznała się do oszustwa na szkodę ZUS i pobrania nienależnych 346 tys. zł. Teraz płacze w sądzie i prosi o niską karę i by tylko w części oddać pobrane pieniądze. Proces Klaudii B. rozpoczął się w czwartek (12 sierpnia) przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Grozi jej do 12 lat odsiadki.