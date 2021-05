Kolor włosów 2021 dla blondynek i brunetek. Oto prawdziwe hity sezonu: szwedzki blond, bronde i pastelowe rudości 12.05

Stan naszych włosów jest w dużej mierze odzwierciedleniem tego, co dostarczamy do naszego organizmu wraz z posiłkami. Nasza dieta powinna być przede wszystkim zbilansowana tak, aby nie dopuścić do niedoborów w naszym organizmie, które w pierwszej kolejności odbiją się na kondycji włosów. Warto zdawać sobie sprawę, że źle zbilansowane diety mogą zaburzać homeostazę organizmu – równowagę m.in. procesów biochemicznych w ludzkim ciele i prowadzić do niedoborów witamin oraz składników mineralnych. W efekcie prowadzić do złego odżywania mieszków włosowych i ogólnej złej kondycji całej struktury włosa. Włosy mogą zacząć wypadać z powodu braku dostatecznej ilości składników odżywczych.

– wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

W diecie odpowiedniej dla włosów powinny znaleźć się takie składniki jak węglowodany i witaminy B. Są one niezbędne do wytworzenia energii potrzebnej organizmowi do wzrostu włosów, a można je znaleźć głównie w produktach pełnoziarnistych. Na szybszy porost włosów, dietę warto uzupełnić również o orzechy i nasiona, dostarczają one nie tylko witaminy B, ale również są źródłem biotyny, która odżywia mieszki włosowe.

Minerałami najważniejszymi dla zdrowia włosów jest cynk i miedź. Cynk to mikropierwiastek, który występuje w większej ilości we włosach niż krwiobiegu, jeśli nie dostarczamy go w odpowiedniej ilości, organizm uzupełnia go sobie właśnie z włosów, które w efekcie stają się łamliwe, kruche i matowe. Niedobory tego pierwiastka powodują, że włosy także zaczynają wypadać.

Niedobór zaś miedzi może powodować zmiany strukturalne włosa i jego odbarwienie. Najlepszym źródłem cynku są otręby, zarodki pszenne czy płatki owsiane. Szczególnie wysoką zawartość cynku posiadają pestki dyni czy orzechy brazylijskie. Do naszego jadłospisu warto także wprowadzić inne produkty z tej grupy takie jak orzechy włoskie, będące źródłem kwasów omega 3.