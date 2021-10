Kolorowa jesień na talerzu - 3 pomysły na zdrowe dania Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr [PRZEPISY]

- Dieta powinna być kolorowa – nie tylko po to, by ładnie wyglądała na talerzu, ale również dlatego, że różne kolory warzyw i owoców wskazują na zawartość konkretnych składników odżywczych, a i same barwniki pełnią różne funkcje zdrowotne – mówi Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Jesień to czas warzywno-owocowych zbiorów. Dynia, cukinia, buraki, papryka, bakłażan, jabłka, gruszki, śliwki – to tylko niektóre z dostępnych obecnie, rodzimych produktów sezonowych. W trosce o odporność i dobre samopoczucie najmłodszych warto wykorzystać ich potencjał i… bogactwo kolorów. Katarzyna Błażejewska-Stuhr , dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka, ekspertka kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!” proponuje trzy jesienne dania, które można przygotować razem z dzieckiem.

Jedz zdrowo i kolorowo, czyli jesienne smaki na talerzu

Jesienne pomysły na zdrowe i kolorowe dania Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr:

PIECZONE BURAKI Z KOZIM SERKIEM [PRZEPIS]

Wykonanie Buraki myjemy, zawijamy w folię aluminiową ze świeżymi ziołami i pieczemy w 180 stopniach ok. 1 godziny. Po upieczeniu studzimy, obieramy ze skóry i kroimy w cząstki. Wkładamy do miski, dodajemy pokrojoną w piórka czerwoną cebulę, dodajemy olej i przyprawy, mieszamy. Na wierzchu układamy kozi ser w kawałkach, posypujemy natką i podajemy z kromką ciemnego pieczywa.

DYNIA HOKKAIDO Z KURKAMI, SZAŁWIĄ I WĘDZONYM SEREM [PRZEPIS]

Wykonanie

Dynię kroimy na pół i wydrążamy nasiona oraz miękką część, płuczemy, osuszamy ręcznikiem. Nacieramy obie połówki dyni olejem od wewnętrznej strony, solimy i układamy we wgłębieniach posiekane listki szałwii.

Nagrzewamy piekarnik do temperatury 160 stopni, układamy połówki dyni na papierze do pieczenia

i podpiekamy 20 minut. W tym czasie podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę na oleju, dodajemy umyte kurki, doprawiamy solą i pieprzem. Dusimy ok. 7-10 minut. Wyjmujemy dynię z piekarnika, farsz kurkowy dzielimy na pół i faszerujemy nim wgłębienia obu połówek dyni. Posypujemy startym wędzonym serem i zapiekamy jeszcze 10 minut.