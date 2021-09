Kolory włosów 2021 dla blondynek i brunetek. Oto hity sezonu: szwedzki blond, bronde i pastelowe rudości 23.09.2021 OPRAC.: esz

Wygląda na to, że wiosna zawitała już na dobre. Za oknem piękna pogoda, a to oznacza tylko jedno! Czas na nowy kolor włosów i wiosenne stylizacje. Przygotowaliśmy dla Was 20 inspiracji najmodniejszych w tym sezonie. Sprawdź jaki kolor włosów na wiosnę 2021 pasuje do ciebie i co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Pamiętaj, że nowy kolor to nie wszystko, żeby wyglądać pięknie i zdrowo należy zadbać o odpowiednia pielęgnację. W artykule znajdziesz kilka wskazówek jak to zrobić.