Kolory włosów 2021. Paleta kolorów dla włosów krótkich, długich, blondynek i brunetek. Te kolory włosów będą najmodniejsze! 5.08.2021

Łukasz Wantuch: Jestem w konflikcie interesów, ale to konflikt z korzyścią dla miasta

Radny Łukasz Wantuch z prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków jest jednym z najaktywniejszych radnych. Wzbudza też sporo kontrowersji przez swoje pomysły, nieraz mocno zastanawiające. Ostatnio okazało się, że dostał pracę w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, jako podinspektor, co wywołało liczne pytanie o konflikt interesów i obiektywizm. Radny w rozmowie z nami mówi, że tak, to konflikt interesów, ale z korzyścią dla miasta. Opowiada także, że o swoich pomysłach (w tym nowych, np. o powrocie tramwajów na Rynek Główny), o tym, że to jego ostatnia kadencja jako radnego, oraz że gdyby prezydent go poprosił, to złożyłby mandat. Łukasz Wantuch chciałby być natomiast wiceprezydentem.