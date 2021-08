Kolory włosów 2021. Paleta kolorów dla włosów krótkich, długich, blondynek i brunetek. Te kolory włosów będą najmodniejsze! 8.08.2021

NOWE Tatry. Tablice świetlne przy drogach - wraca stary pomysł. Czy pomoże rozwiązać problem korków do Morskiego Oka?

Świetlne tablice przy drogach prowadzących do Morskiego Oka – pomysł, który przed laty upadł – dziś znów wraca. - Taka informacja wcześniej mogłaby częściowo rozwiązać problem korków na drodze dojazdowej do szlaku – mówią kierowcy busów pasażerskich z Zakopanego. Piotr Bąk, starosta tatrzański, przyznaje, że informacja to klucz. Dlatego warto do pomysłu wrócić.