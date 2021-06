Kolory włosów 2021. Paleta kolorów dla włosów krótkich, długich, brunetek i blondynek. Te kolory włosów będą najmodniejsze! 20.06.2021

Dwa wypadki na olkuski drogach. Dachowanie samochodu na DW 783 w Wierzchowisku. Kierowca zasnął za kierownicą w Hutkach

W niedzielę (20 czerwca) doszło do dwóch wypadków na drogach powiatu olkuskiego. Samochód dachował na drodze wojewódzkiej 783 we wsi Wierzchowisko (gm. Wolbrom). W wypadku tym ranna została 41-letnia kobieta. Nie doznała jednak poważnych obrażeń. Do wypadku doszło o godz. 7.43.