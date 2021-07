KOLORY WŁOSÓW 2021. Paleta kolorów dla włosów krótkich, długich, brunetek i blondynek. Te kolory włosów będą najmodniejsze! 5.07.2021

NOWE Dofinansowanie do zakupu auta. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z programu „Mój elektryk”?

Rozszerzenie grona beneficjentów mogących ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego o przedsiębiorców i samorządy, podniesienie wysokości dopłaty do 27 tys. zł dla samochodów osobowych i utrzymanie dofinansowania w kwocie 70 tys. dla modeli dostawczych. Ponadto, zwiększenie limitu maksymalnej ceny dotowanego pojazdu elektrycznego do 225 tys. zł, znaczne uproszczenie procedur oraz uwzględnienie leasingu, jako dopuszczalnej formy finansowania – to, zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), najistotniejsze punkty nowego programu wsparcia nabywców samochodów elektrycznych „Mój elektryk” NFOŚiGW.