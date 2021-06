Koniec Dzikiego Zachodu na plaży! Policjanci z Wadowic i Krakowa patrolują Jezioro Mucharskie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Wadowiccy funkcjonariusze wytypowani do patrolu na wodzie zostali odpowiednio do tego przeszkoleni, aby stanąć za sterami łodzi, ale posiadają także przeszkolenie z zakresu ratownictwa wodnego i pomocy przedmedycznej

Na akwenie zawodowana została policyjna łódź motorowa, na której stróże prawa pełnią codziennie służbę od godz. 8. do 20.

Mundurowi mają też do dyspozycji dwa policyjne quady, na których patrolują teren zbiornika wzdłuż linii brzegowej. Policjanci pełniący służbę na Jeziorze Mucharskim będą sprawdzać wyposażenie łodzi oraz, czy osoby korzystające z łodzi mają do tego stosowne uprawnienia. Pod czujnym okiem funkcjonariuszy będą też osoby wypoczywające na brzegu. Wodniacy pozostaną nad wodą aż do końca sezonu letniego.