Koniec koszmaru dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie. "Przestałem być odwoływanym dyrektorem"

Z publikacją uchwały Urząd Marszałkowski specjalnie się nie spieszył, podjęta 26 kwietnia do publicznej informacji trafiła dopiero 22 maja.

- Skończyła się dosyć niepewna sytuacja, ale nadal nie ma żadnej decyzji dotyczącej konkursu, ani przedłużenia mojej kadencji, która kończy się 31 sierpnia. Do tej pory nie mamy żadnej informacji – mówi Krzysztof Głuchowski. - Nie chodzi o mnie i zachowanie stołka, ale o zespół, który nie wie, co go czeka 1 września. Choć uważam za nieludzkie takie zachowanie wobec osoby zatrudnionej, że nie wie ona, do kiedy pracuje. Uważam to za skandal.