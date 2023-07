Konkurs. Podziel się najpiękniejszymi wakacyjnymi wspomnieniami z podróży po Małopolsce i wygraj atrakcyjne nagrody

Małopolska kusi. W góry czy nad wodę? Do term czy na pustynię? Do nowoczesnych parków rozrywki, czy tajemniczych zamków? W Małopolsce nie można się nudzić! Jest tu wszystko – najwyższe góry, najładniejsze potoki, jeziora, niesamowite zabytki, parki rozrywki, termy, pustynia Błędowska, malownicze trasy rowerowe, ścieżki w chmurach i „malowana wieś”. Małopolska to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek.

Jeżeli masz wakacyjne wspomnienia z Małopolski – ten konkurs jest dla Ciebie! Zadanie jest banalnie proste, a do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Zadanie konkursowe:

Przygotuj się na podróż w czasie i podziel się swoimi najpiękniejszymi wakacyjnymi wspomnieniami z podróży po Małopolsce.

Stwórz opis, w którym opowiesz nam historię związaną z tym wspomnieniem. Możesz również dołączyć zdjęcie.

Konkurs trwa od 21 do 31 lipca 2023 roku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

I MIEJSCE: Voucher na dwudniowy pobyt dla dwóch osób w Radisson Blu Hotel & Residences w Zakopanem z kolacją i dwoma śniadaniami w trakcie pobytu.

Dogodnie położony hotel znajduje się blisko zarówno centrum miasta, jak i Tatr, a ponadto oferuje najwyższej klasy komfort. Goście mogą korzystać z bezpłatnej, całodobowej i w pełni wyposażonej siłowni oraz pełnej oferty wellness i spa, a także kosztować potraw w hotelowej restauracji Roots Restaurant.

II-XI MIEJSCE 10 podwójnych zaproszeń do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze

Partnerem Głównym akcji jest POLREGIO - największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1700 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta blisko 72 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Dzięki najszerszej siatce połączeń do wielu miejsc docieramy jako jedyni, ponieważ zależy nam na tym, aby każdy bez wyjątku mógł korzystać z kolei w swoim regionie.

Partnerem Wspierającym akcję jest Radisson Blu Hotel & Residences w Zakopanem.

Miejsce przyjazne dla rodzin, podczas pobytu w którym można nie tylko poznać największe atrakcje Zakopanego, wypocząć w przestronnych pokojach i rezydencjach z malowniczymi widokami czy rozkoszować się daniami pożywnej lokalnej kuchni w szykownej hotelowej restauracji, ale również skorzystać z centrum wellness i spa.