Kontrowersyjny "kaskadowiec" z estakadą pod oknami. Tak się buduje w Krakowie. Mieszkania prawie sprzedane

Gdy pytaliśmy urzędników jak to możliwe, że taki gigant staną tak blisko zabytkowego centrum miasta powiedziano nam wprost, że po prostu inwestor załatwił sobie warunki do takiej zabudowy na długo przed wejściem w życie planu ochronnego dla tego rejonu Krakowa. A w wydanych warunkach zabudowy tak dużą wysokość uznaje się za... "akcent urbanistyczny"

Budynek zasłania widok na Kraków z płyty górnej Dworca Głównego. Góruje nad okoliczną zabudową ulic Rakowickiej, Lubomirskiego, osiedlem Oficerskim. Oczywiście w oddali mamy majestatyczny Unity Centre, dawny "Szkieletor", ale to co wyrosło przy dworcu jest może o połowę niższe, kaskadowe, ale dłuższe i bardzie rzuca się w oczy.

"W decyzji o warunkach zabudowy ustalono wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – do 19,0 m. Planowane budynki B2 i B4 mają wysokość 18,75 m. Budynek B3 ma wysokość 43,55 m, i jest on usytuowany w południowo – zachodnim narożniku dawnej działki nr 219/12, aktualnie 219/27. W tym miejscu, w decyzji o warunkach zabudowy, dopuszczono wprowadzenie akcentu urbanistycznego do wysokości 45,0 m i o powierzchni do 1600 m2 – Z projektu budowlanego wynika, że planowany akcent urbanistyczny ma wysokość 43,79 m a jego powierzchnia w rzucie wynosi 1595,4 m2 . Planowana zabudowa posiada płaskie dachy, projekt budowlany uwzględnia wykończenie elewacji naturalnymi materiałami wysokiej klasy. W projekcie budowlanym uwzględniono również ochronę istniejącej zieleni. Oznacza to, że projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami decyzji z 14 maja 2008 r. o warunkach zabudowy(…)”