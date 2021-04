Koreańska pielęgnacja włosów. Jak dbać o włosy? Oto 6 sekretów pięknych i błyszczących włosów Azjatek 25.04.21

Koreańskie metody pielęgnacji włosów. Dlaczego Koreanki mają piękne i błyszczące włosy?

To, czego mogłybyśmy zazdrościć Koreankom i Japonkom to zadbane, długie i lśniące włosy. 10-etapowa koreańska pielęgnacja twarzy na dobre weszła do kanonu pielęgnacyjnego Polek, ale warto wiedzieć, że również w dbaniu o włosy Azjatki nie mają sobie równych.

Koreanki nie muszą się szczególnie wysilać, żeby uzyskać efekt gładkich, zdrowych i błyszczących włosów. Włosy Azjatek z natury są gęstsze i mocniejsze, a co za tym idzie - mniej narażone na urazy mechaniczne np. wywołane farbowaniem czy rozjaśnianiem. Mimo to, żeby utrzymać dobrą kondycję pasm, Koreanki stosują przemyślaną strategię, którą my też możemy włączyć do codziennej pielęgnacji.