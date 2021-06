"Korek na A4" czyli jak z uśmiechem przetrwać trzy miesiące koszmaru na autostradzie pod Krakowem prpb

Nie jest to nowa grafika. Powróciła jednak z wielokrotną siłą do Małopolski i jak nigdy dotąd pasuje do rzeczywistości, z którą przez najbliższe trzy miesiące będą zmagać się kierowcy jadący autostradą A4 pomiędzy Krakowem i Bochnią. Wszystko przez prace, które prowadzone będą na autostradzie A4, na wschód od Krakowa opodal MOP Podłęże.