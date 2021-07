Koronawirus nie przyniósł baby boom. W Małopolsce urodziło się mniej dzieci niż przed pandemią. W skali kraju również

Przewidywania części polityków i publicystów, że pozamykani w domach przez pandemię i lockdowny Polacy zajmą się płodzeniem dzieci, kompletnie się nie sprawdziły. W 2019 roku w Polsce urodziło się 375 tys. dzieci, natomiast w pierwszym pandemicznym roku 355,3 tys., czyli o 5,3 proc. mniej. Nie jest to jedyna zmiana demograficzna, zmniejszył się także tzw. współczynnik dzietności, czyli to, ile dzieci przypada na kobietę w wieku rozrodczym. W 2019 roku wynosił on 1,419, natomiast rok później 1,378, to spadek o 2,9 proc.

Przyszli rodzice obwiali się utraty pracy oraz złej opieki medycznej

Za połowę tych zmian jak zauważa Piotr Szukalski, demograf i socjolog z Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego, a także autor publikacji "Płodność w czasie Covid-19" odpowiada czynnik strukturalny: w Polsce żyje mniej kobiet w wieku odpowiednim do posiadania dzieci.