Kraków. 5 mln euro na Wesołą. Nowa miejska inicjatywa SCT HUB

Program European Urban Initiative (EUI) wspiera obszary miejskie każdej wielkości poprzez działania innowacyjne, budowanie potencjału i wiedzy, a także rozwój polityki i komunikację w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tym razem wsparcie otrzymają dwa projekty z Polski, ale warto podkreślić, że to pierwszy raz, kiedy w ramach EUI dofinansowanie otrzymują polskie miasta. Najlepsze aplikacje przygotowały Kraków i Stalowa Wola i to te miasta będą pionierami. Konkurencja w tym naborze była bardzo duża, ponieważ wybierano spośród 112 aplikacji z 21 państw członkowskich UE.

Dzielnica kulturalna

– Wybór naszego projektu do dofinansowania jest potwierdzeniem kreatywnego myślenia o rozwoju miasta w kontekście aktualnych wyzwań stojących przed europejskimi metropoliami. Realizacja projektu pozwoli na skonfrontowanie pomysłów z ekspertami i praktykami z całej Europy i przyczyni się do zaistnienia Krakowa na arenie międzynarodowej w dziedzinie innowacji miejskich – komentuje Anna Sochacka, Dyrektorka Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK.

- Dofinansowanie dla projektu z zakresu zrównoważonej turystyki kulturalnej to cenne wsparcie dla Krakowa. Nasze miasto stoi przed wyzwaniem transformacji – mówi Aleksander Miszalski, Prezydent Miasta Krakowa. – Tereny na Wesołej są idealną przestrzenią do pracy nad innowacjami miejskimi, zaplanowanymi w oparciu o dane i wiedzę ekspertów. Konieczne jest podejście horyzontalne, ścisła współpraca wydziałów miasta i zaangażowanych jednostek, by sprostać wyzwaniom. Projekt ten to także pierwszy krok w stronę uczynienia z Wesołej atrakcyjnego obszaru kulturowego, do czego zobowiązałem się jeszcze podczas kampanii wyborczej, a o czym wcześniej zadecydowali mieszkańcy w konsultacjach społecznych. Już niedługo, dzięki innowacyjnym metodom przyjętym w ramach SCT HUB, uczynimy z Wesołej krakowską perełkę – dodaje.