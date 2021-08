Kraków. Alarm w sprawie igrzysk europejskich pod Wawelem. Radni żądają konkretów

- Brak reprezentacji rządowej na tych obradach jest lekceważeniem. Miasto wychodząc naprzeciw rządu oczekuje partnerstwa i tego, by rozmawiać poważnie. Po tym co się dzieje, trzeba się zastanowić, czy jest sens dalej rozmawiać, czy nie zrezygnować z organizacji igrzysk europejskich w Krakowie, czy ma to dalej wyglądać w ten sposób, czy jest sens brać udział w kolejnym etapie partactwa i słabizny - mówił radny PO Jakub Kosek.

Wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina na obrady zaprosił przewodniczący Rady Miasta Krakowa (RMK) Dominik Jaśkowiec, radny PO. W ministerstwie aktywów państwowych wyjaśniano, że wicepremier Sasin był z wizytami w Krakowie, rozmawiał z przedstawicielami miasta i cały czas strona rządowa pozostaje w kontakcie z gospodarzami imprezy: Krakowem i Małopolską.