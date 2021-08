Kraków. Awantura o anteny telekomunikacyjne. Część mieszkańców zarzuca spółdzielni, że chce zarabiać kosztem ich zdrowia

"My, mieszkańcy tych bloków, decydując się przed laty na wykup tych mieszkań, czyniliśmy to w dobrej wierze, iż będzie to osiedle mieszkaniowe dobrze usytuowane, o dobrym i zdrowym klimacie. Dziś kierownictwo naszej spółdzielni, swą niekonsultowaną szerzej społecznie decyzją, pozbawia nasze mieszkania przynajmniej jednego z powyższych atrybutów. Jest to dla nas nie do przyjęcia. Stanowczo protestujemy przeciwko instalowaniu anten nadawczych w środku osiedla mieszkaniowego" - czytamy w liście mieszkańców do SM Oświecenia, pod którym podpisało się ponad 30 osób.