Kraków. Basen przy ul. Eisenberga gotowy. Teraz szukają dla tego obiektu operatora [ZDJĘCIA]

Inwestycja została ukończona. Przekazanie basenu inwestorowi nastąpiło 15 kwietnia 2021 r. Otwarcie obiektu planowane jest na czerwiec, po zakończeniu procedury wyboru operatora, o ile baseny do tego czasu zostaną dopuszczone do użytku w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii - informuje Michał Sobolewski z ZIS.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości 12 kwietnia br. Licytacja (przetarg ma się odbyć w formie licytacji) odbędzie się 14 maja br.

W strefie pływackiej na parterze jest zaplecze szatniowo-sanitarne, hala basenowa z niecką do pływania długości 25 m o sześciu torach z dnem ruchomym, niecką do nauki pływania (długości 16 m i głębokości od 0,8 m do 1,2 m), brodzikiem dla dzieci (o głębokości 30 cm) oraz basenem SPA.

Na pierwszym piętrze zaprojektowano strefę wellness z osobną recepcją i zespołem szatniowo-sanitarnym. W ej części wyznaczono turecką łaźnię parową, grotę solną, saunę parową, saunę fińską (x2), saunę ziołową, ścieżkę sensoryczną, brodziki do moczenia stóp oraz kostkarkę z lodem przy prysznicach wolnostojących wraz ze strefą wypoczynku. W segmencie fitnessowym umiejscowiono dwie salki do ćwiczeń rozdzielone ścianką mobilną, siłownię, zaplecze szatniowo-sanitarne z sauną suchą.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 55 870 000 zł brutto. Przedsięwzięcie zrealizowała firma Chemobudowa.