Kraków. Budowa linii tramwaju do Górki Narodowej. Jest mała wpadka...

Na FB pojawił się taki wpis: "Podzielę się z Wami odkryciem nowej inwestycji w naszym rejonie. Do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono projekt, którego cel był prosty- zrobić przejście/kładkę dzięki której będzie można dostać się do Leśnej Kryjówki. Obecne kładki są bardzo wąskie, przez co niedostępne dla osób z wózkami czy osób niepełnosprawnych. Projekt przepadł na etapie weryfikacji, ale miasto obiecało pochylić się nad problemem no i się pochyliło aż za bardzo. Nowa kładka powstała w ekspresowym tempie, jest długa i szeroka i w końcu bezpieczna dla dzieci. Niestety nie skorzystają z niej osoby na wózkach ponieważ zjazd prowadzi prosto na.... drzewo. Ciężko stwierdzić co autor projektu miał na myśli"