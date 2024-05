Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Pojawił się wielki, betonowy kwadrat. Powstaną 2 podziemne przystanki

Linia łącząca skrzyżowanie ulic Meissnera i Lema z pętlą w Mistrzejowicach w Kraowie powstanie w ramach IV etapu rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Dzięki temu ok. 4 5-kilometrowemu połączeniu czas dojazdu do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut. Tramwaje na tej trasie będą mogły kursować już w 2025 roku, z częstotliwością nawet 90 sekund.

Anna Kaczmarz