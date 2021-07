Kraków. Drugi etap remontu cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich [ZDJĘCIA]

Obszar Fortu 49 „Krzesławice”, na którego terenie znajduje się cmentarz wojskowy na Wzgórzach Krzesławickich, został wpisany do rejestru zabytków w 1995 r. Cmentarz stanowi pomnik – mauzoleum ofiar. Jest miejscem spoczynku 440 Polaków zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1941.

Historia cmentarza

W okresie od jesieni 1939 r. do jesieni 1941 r. Niemcy rozstrzelali w forcie krzesławickim więźniów przywożonych z krakowskich więzień przy ul. Senackiej i przy ul. Montelupich. Większość zamordowanych to mieszkańcy Krakowa i Polski południowej. Po wojennych ekshumacjach, prowadzonych od 15 października do 6 grudnia 1945 r., odnaleziono 29 grobów, z których wydobyto łącznie 440 zwłok, w tym 422 męskich i 18 kobiecych. Większość z nich nie udało się zidentyfikować.

Po ekshumacji zwłoki umieszczono w zbiorowej mogile, zlokalizowanej na zapolu fortu, po prawej stronie drogi dojazdowej. 27 maja 1956 r. odsłonięto tablicę pamiątkową, a 6 lipca 1957 odsłonięto pomnik autorstwa W. Leonowicza, B. Mikołajskiego, T. Ptaszyckiego, A. Reynocgh i F. Toth. Teren zespołu cmentarno-pomnikowego wydzielono i odgrodzono od pozostałej części terenu fortecznego jako pomnik ofiar. W 1995 r. przy bramie wejściowej na teren cmentarza umieszczono napis „Cmentarz – miejsce spoczynku 440 Polaków zamordowanych przez Hitlerowców w latach 1939-1941”.