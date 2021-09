Kraków. Duńska firma dwa dni bada, a za miesiąc zaproponuje metamorfozę placu Wolnica Małgorzata Mrowiec

- Intensywne 48 godzin po to, żeby rozpocząć dyskusję o placu Wolnica, o funkcji, nie skupiając się na mobilności, tylko na jakości życia, co wpisane jest w Kwartał Klimatyczny - tak Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, określił trwające we wtorek i środę działania duńskiej firmy Gehl Architects. Odwiedziny przedstawicieli firmy na krakowskim placu Wolnica i zorganizowane warsztaty poprzedzają przygotowanie koncepcji zagospodarowania tego miejsca. Organizatorom już wytknięto, że dwie doby to mało jak na solidne badania i diagnozę, a do tego termin odwiedzin na placu - ostatni dzień wakacji - to marny pomysł.