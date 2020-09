Kraków. Dwie dyscyplinarki dla sędzi. 38 procesów w zawieszeniu. Kibole Cracovii się cieszą

Odwołano terminy 38 spraw, które były w referatach dwóch sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie. To dlatego, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła uchwały uchylające immunitet wobec tych dwóch krakowskich sędzi z jednoczesnym zawieszeniem ich w pełnieniu obowiązków sędziowskich.

Jak podaje biuro prasowe krakowskiego sądu w dniu 13 sierpnia 2020 r. do sekretariatu Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął faks z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o uchwałach uchylających immunitet wobec dwóch sędzi. 24 sierpnia 2020 r. - otrzymano taką informację pocztą. Prezes krakowskiego sądu po zapoznaniu się z treścią orzeczeń podjęła czynności w przedmiocie wykonania tych orzeczeń. Jedna z sędzi była przewodniczącą wydziału karnego i jej funkcję przejął dotychczasowy zastępca. Jako podaje portal Lovekraków.pl zarzuty dyscyplinarne w stosunku do sędzi dotyczą przekroczenia uprawnień podczas postępowania karnego związanego z przemytem ludzi z Iraku do Polski. Proces w tej sprawie toczył się przed krakowskim sądem i dotyczył m.in. Irakijczyka oskarżonego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w latach 2011–2016. Osoby z jego grupy miały wprowadzać w błąd urzędników, co pozwoliło Irakijczykom chcącym uciec ze swojego kraju na przekroczenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej.

Irakijczyk każdorazowo miał na tym zarabiać od kilkuset do kilku tysięcy dolarów. Zdaniem śledczych uzbierał w sumie 200 tys. zł. Obecnie sprawa jest w sądzie apelacyjnym i może być rozpoznana w drugim kwartale przyszłego roku. Z ustaleń portalu wynika, że Prokuratura Krajowa zarzuciła jednej sędzi przekroczenie uprawnień polegające na tym, że zasugerowała tłumaczce języka arabskiego (oskarżonej w sprawie przemytu ludzi) sposób zakończenia postępowania. Według śledczych sędzia chciała doprowadzić do tego, aby oskarżona złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Oznacza to skrócenie postępowania, a tym samym zaoszczędzenie czasu i pieniędzy podatnika. Czasem działa to na korzyść oskarżonego. Oprócz tego, jak wynika z orzeczenia dyscyplinarnego Sądu Najwyższego, chodzi o działania mające na celu wycofanie przez oskarżoną upoważnienia do obrony adwokatowi. To dlatego, że mecenas reprezentujący kobietę miał odmienne stanowisko w kwestii zakończenia procesu. Innymi słowy – nie godził się na przyznanie do wszystkich stawianych jej zarzutów.

Ostatecznie wyrok został wydany, ale prokuratura uważa, że był niezasadny.

W orzeczeniu dyscyplinarnym można przeczytać, że sędzia „działała tym samym również na szkodę interesu publicznego wyrażającego się w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz pewności co do bezstronności sędziów”. Na tym nie koniec. Sędzia „nie dopełniła obowiązku zachowania się w sposób zgodny ze złożonym ślubowaniem i wyrażający zaufanie do jej bezstronności oraz przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że podjęła działania zmierzające do wycofania przez oskarżoną wniosku jej obrońcy adwokata o sporządzenie uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego”. I jak w poprzednim zarzucie dyscyplinarnym chodziło również o wycofanie pełnomocnictwa adwokatowi, co zakończyłoby się uprawomocnieniem wyroku. Zdaniem śledczych, było to działanie na szkodę zarówno interesu prywatnego oskarżonej, jak i społecznego. Przedmiotowe uchwały dyscyplinarne nie są prawomocne. Jeśli tak się stanie krakowski sąd będzie musiał podjąć decyzję co dalej z 38 sprawami, które były w referacie zawieszonych sędzi. Prawdopodobnie będą musiały zacząć się od początku. Warto przypomnieć, że jeden z procesów trwa dwa lata i dotyczy kiboli Cracovii, którzy dla okupu porwali dawnego wspólnika i wymusili 150 tys. Za jego uwolnienie. Proces w tej sprawie był już blisko finału, ale teraz został zawieszony.