Kraków i autostrada A4. Stalexport zarabia na kierowcach coraz więcej

FLESZ - Wyższe stopy procentowe , co to oznacza?

Najwięcej pojazdów przejechało ww. odcinkiem autostrady w sierpniu – ponad 56 tys. pojazdów na dobę. Ogółem natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków w trzech kwartałach 2021 roku zwiększyło się o ok. 14,6 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku i wyniosło średnio 42,8 tys. pojazdów na dobę. Wzrost odnotowano zarówno w przypadku samochodów osobowych (14,3 proc.), jak i ciężarowych (15,9 proc.).

Koszty operacyjne w trzech kwartałach 2021 roku były wyższe o ok. 11 proc. i wyniosły w sumie 145,5 mln zł. Koszty własne sprzedaży wzrosły w stosunku do trzech kwartałów roku 2020 o ok. 13,3 mln zł i wyniosły ponad 89 mln zł. Powodem ich wzrostu była przede wszystkim wyższa o ok. 9,5 mln zł wartość rezerwy na wymianę nawierzchni. „Płatności na rzecz Skarbu Państwa”, ujęte w kosztach ogólnego zarządu, wyniosły 20,9 mln zł (dla porównania 14,9 mln zł w analogicznym okresie roku 2020). Wyższa była także amortyzacja; 59,7 mln zł w roku 2021 wobec 43,7 mln zł w okresie trzech kwartałów roku 2020.