Kraków. Jesienią park Bednarskiego zachwyca. Idealne miejsce na niedzielny spacer. Za rok będzie wyglądał już inaczej? [ZDJĘCIA] Marcin Banasik

Piękna jesienna pogoda zachęca do spacerów. Wiele osób korzysta z uroków krakowskiego Parku Bednarskiego. Nie brakuje miłośników odpoczynku i zabawy na świeżym powietrzu. Na drzewach jest jeszcze sporo kolorowych liści, co dodaje temu miejscu uroku. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.