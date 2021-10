Kraków. Juwenalia w latach 90-tych. Tak bawili się studenci ćwierć wieku temu! [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] GROM

Krakowskie Juwenalia to święto, na które czeka większość żaków. Zazwyczaj to kilka dni koncertów, przebieranek, przeróżnych wydarzeń i zabawy. Kilka dni, podczas których studenci przejmują władzę nad miastem. Tak było przynajmniej do czasów pandemii - w jej trakcie Juwenalia zniknęły, jak wszystkie kulturalne wydarzenia, z kalendarza, imprez. Wróciły teraz, w pierwszy weekend października, ale we wciąż okrojonej formie. Bez choćby kolorowego korowodu przebierańców. Sięgnęliśmy więc do archiwum, a tam trafiliśmy na szalone lata 90. Zobaczcie te niesamowite zdjęcia, może nawet się na nich znajdziecie!