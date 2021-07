Kraków. Kąpielisko w Przylasku Rusieckim oficjalnie otwarte

Całkowity obszar tej inwestycji to około 26 hektarów, z czego prawie 19 to powierzchnia zbiornika wodnego. Przy jego brzegu pojawiły się nowe pomosty, których łączna długość wynosi prawie kilometr. Najdłuższy z nich prowadzi od nowego parkingu do poszerzonej plaży. Przywieziono na nią ok. 7 tysięcy ton piasku. Nowymi atrakcjami są też boiska do piłki plażowej i „pływający” basen o podwyższonym dnie. Powstały też dwa nowe budynki – zaplecze sanitarne z przebieralnią oraz magazyn z pomieszczeniami socjalnymi dla obsługi. Ich elewacje wykorzystano do nasadzenia tam zieleni wertykalnej. Pomiędzy budynkami ustawiono namiot do organizacji wydarzeń plenerowych. Od tego roku do Przylasku Rusieckiego można też dojechać specjalną, sezonową linią autobusową LR2, która kursuje z pętli przy rondzie Czyżyńskim.