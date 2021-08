Kraków. Kobieta potrącona przez pociąg-cysternę. Interweniowała załoga śmigłowca ratowniczego Marcin Banasik

Do wypadku doszło w piątek (20 sierpnia) około godziny 16:10, w pobliżu stacji PKP Kraków-Bronowice. Przy wiadukcie nad ul. Armii Krajowej doszło do potrącenia osoby przez pociąg-cysternę. Jak podaje "Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie" po udzieleniu kobiecie pierwszej pomocy przez strażaków poszkodowaną przetransportowano śmigłowcem do szpitala.