Kraków. Kolejny protest pod biurem Prawa i Sprawiedliwości [ZDJĘCIA]

"Wszystkie wszystkie zasady zostały podeptane, korupcję polityczną uprawia się już zupełnie jawnie. W czasie przerwy pomiędzy posiedzeniami Sejmu przegłosowano ustawę odcinająca miliony ludzi w Polsce od dostępu do telewizji, która nie jest partyjną tubą propagandową. Jesteśmy zmęczeni. Mamy dość" - tak m.in. zapowiadali tę demonstrację jej organizatorzy.

W manifestacji wzięła udział m.in. posłanka Daria Gosek-Popiołek. Mówiła, ze przychodzi z troski o wolne media. - Powinny więcej mówić o rzeczach ważnych, m.in. o katastrofie klimatycznej, która jest przemilczana, przemocy wobec osób LGBT. Chcemy także innych standardów w polityce - podkreślała Gosek-Popiołek.

Jak powiedział nam przed protestem Michał Drewnicki, rzecznik PiS w Krakowie, nie alarmowano w tej sprawie policji (w obawie o biuro), nie zaplanowano też, by ktoś wychodził do protestujących. - Nikogo do ochrony nie wzywaliśmy. Każdy ma praw do protestu, nie zamierzamy zaogniać sytuacji. Nie zgadzamy się z postulatami protestujących, natomiast sądzę, że ten poziom agresji, jaki ostatnio widzimy, nie sprzyja merytorycznej dyskusji. My się tylko przyglądamy, nie podejmujemy żadnych działań - mówi Drewnicki.