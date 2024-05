Kraków. Koncert w klubie Studio na 30 lat Kaliber 44. Wychowali pokolenia miłośników rapu i hip-hopu

Z okazji XXX lecia powstania Kalibra przygotowano specjalny koncert, na którym znalazły się najważniejsze utwory z czterech płyt, w tym te autorstwa Magika, niewykonywane od ponad 20 lat!, wielkoformatowe wizualizacje, specjalni goście i … "po koncercie w Spodku, który dosłownie rozwalił system, otrzymaliśmy niezliczoną liczbę głosów z całej Polski z pytaniem o występy. Podjęliśmy decyzję, że w 2024 zagramy dla Was kilka specjalnych koncertów z okazji XXX lecia. Każdy będzie trochę inny (bo Kaliber to projekt in progress" - tak promowali swój koncert muzycy z Kaliber 44.

Kaliber 44 – polski zespół wykonujący szeroko pojętą muzykę hip-hopową, zaliczana do pionierów oraz najważniejszych przedstawicieli gatunku w Polsce. Powstała w latach dziewięćdziesiątych w Katowicach, a jej obecnymi członkami są bracia Michał „Joka” Marten i Marcin „Abradab” Marten. Na przestrzeni lat formację współtworzyli również Piotr „Magik” Łuszcz, Sebastian „DJ Feel-X” Filiks, Rafał „Jajonasz” Łukaszczyk i Rafał „Gano” Wywioł.