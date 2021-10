Kraków. Konferencja partii Porozumienie. Jarosław Gowin: "Najważniejszą konsekwencją Polskiego Ładu będzie galopująca drożyzna" Ewa Wacławowicz

- PiS słusznie mówi, że Nowy Ład zmieni życie każdego z nas. Każdy z nas zapłaci więcej, dlatego, że ta ustawa niesie za sobą zdecydowane podwyższenie podatków zwłaszcza dla małych, rodzinnych firm. Już za kilka lat wszyscy z nostalgią będziemy wspominać rodzinne sklepiki osiedlowe, bo zostaną one wyparte przez wielkie hipermarkety - grzmiał w trakcie poniedziałkowej konferencji partii Porozumienie Jarosław Gowin, poseł i prezes partii. Odniósł się on tym samym do uchwalonej w piątek przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza rozwiązania podatkowe, zapisane w Polskim Ładzie, w tym m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy czy podwyższenie pierwszego progu podatkowego.