Kraków. Kossakówka wciąż jest wielkim placem budowy, ale już wyłania się kształt muzeum

- Połowa przyszłego roku to czas, kiedy według harmonogramu ma dobiegać remont obiektu - na razie nic nie zagraża temu terminowi. W drugiej połowie roku budynek zostanie oddany do użytku, zajmiemy się zagospodarowaniem terenu i pracami związanymi z aranżacją wystawy. Pierwszy kwartał 2026 roku to czas, kiedy będziemy gotowi, by otworzyć muzeum - zapowiada Adrian Kowalski.